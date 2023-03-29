إزالة 3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بالتل الكبير وفايد والقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ 3 حالات تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء بدون ترخيص فى مراكز فايد والتل الكبير والقنطرة شرق.

قامت الوحدة المحلية لقرية هويس التابعة لمركز ومدينة فايد، اليوم الأربعاء، بتنفيذ إزالة لشدة خشبية بدون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبًا.

وتمت الإزالة بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم الأربعاء، بتنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ على الأراضي الزراعية، لمبنى غير مكتمل البناء بالطوب الأبيض، على مساحة 80 متر، بقرية القصاصين القديمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.