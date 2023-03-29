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إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:00 ص
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين كلابش ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المقطم، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب الإلكترونى على المواطنين.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وأقـــر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 

 


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