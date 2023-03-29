إحالة المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى مصر القديمة للمحاكمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلبو الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف "مترجلاً") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، كما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى شخصين "عميليه سيىء النية".