وذكرت الخدمة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني أسقطت أمس الثلاثاء قاذفة روسية من طراز Su-24M، فى حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي على محور باخموت".