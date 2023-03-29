أعلنت الخدمة الصحفية لقيادة القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكرانى تمكنت من إسقاط وتدمير قاذفة روسية من طراز "سوخوى-24 إم" بالقرب من مدينة باخموت الاستراتيجية.
وذكرت الخدمة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني أسقطت أمس الثلاثاء قاذفة روسية من طراز Su-24M، فى حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي على محور باخموت".
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