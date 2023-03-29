أمن الجيزة يعاين شقة فى العجوزة لتحديد سبب نشوب حريق داخلها

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة اشتعل بها حريق في العجوزة، لتحديد سبب نشوبه، بالإضافة إلى حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان و تبين من خلال المعاينة اشتعال حريق بشقة سكنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.