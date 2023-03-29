أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة تكلف "رجاء لبيب" مديراً لمركز أورام أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصدر رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، القرار رقم 41 لسنة 2023، اليوم، الأربعاء، بتكليف الدكتورة رجاء لبيب إسحق، استشارى أول الطب البشرى، مديراً لمركز أورام أسوان، بعد أن كانت تشغل وظيفة نائب مدير المركز.

جاء تكليف الدكتورة رجاء لبيب إسحق، بالمنصب الجديد، خلفاً للدكتور محمد شوقى، الذى تولى مهامه الجديدة كمديراً لمركز أورام طنطا.

ويعتبر مركز علاج الأورام بأسوان، والتابع لإشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واحدًا من أهم الصروح الطبية المتخصصة فى علاج الأورام بصعيد مصر، ويتردد عليه أكثر من 100 ألف مريض سنويا من مختلف محافظات الصعيد.

ويهدف المركز، إلى تقديم جميع الخدمات لمرضى الأورام داخل المركز، ومن أجل ذلك يقوم باستمرار بتحديث الأجهزة، وبدأ العمل بجهاز الميكرويف وهو يساعد فى حقن مرضى الأورام الدقيقة بالكبد، ويجرى المركز نحو أكثر من 1500 عملية خلال عام، وهو رقم كبير بالنسبة لخطورة وصعوبة عمليات الأورام وجميع العمليات تتم بالمجان عن طريق العلاج عن نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وفاز المركز بمشروعين ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى الجمهورية، والمشروعان يهدفان لخدمة المرضى وتوفير الأدوية.