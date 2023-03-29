أصغر منشد بالأقصر يسير على درب والده وجده فى إحياء ليالى رمضان بإسنا.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

شاب لا يتعد عمره 20 سنة، احترف الإنشاد الدينى وتلاوة القرآن الكريم فى الليالى الدينية المختلفة، ومع قدوم شهر رمضان المبارك قرر أن يسير على درب والده وجده فى إحياء ليالى شهر رمضان المبارك فى ديوان العمدة الطاهر البتيتى الشهير بقرية العضايمة، والذى يتجمع داخله كافة أهالى القرية يوميًا فى ليالى المحبة على ذكر الله وتلاوة القرآن والأناشيد الدينية يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.

وفى هذا الصدد قال الشاب محمود رشوان أصغر منشد دينى فى الأقصر، وعضو فرقة للإنشاد الدينى حول مصر، إنه مع قدوم شهر رمضان المبارك قرر أن يشارك أهالى قرية العضايمة فى الليالى المباركة داخل ديوان العمدة الطاهر البتيتى الشهير عمدة القرية، والذى كان جده الراحل الشيخ محمود رشوان يقرأ فيه، وعندما توفى جده كان يقرأ فى الديوان من بعده خلال شهر رمضان والده الشيخ أحمد رشوان، وبعد وفاته قرر أهالى القرية أن يكون دوره تلاوة القرآن وتقديم الأناشيد الدينية داخله يوميًا خلال شهر رمضان المبارك ليكون خير خلف لخير سلف فى إحياء تلك الليالى المباركة.

ومن أبرز أبيات الشعر الصوفية التى ينطلق بها فى ليالى الذكر والإنشاد بالديوان فى قرية العضايمة، مايلي:- (بالنظرة كان ليه بيربي.. لو جاته هفوة بيعدي.. ووقت الشدة يقول ولدى يزأر عليه زى الأسد.. طلع الولد زى ابوه والكل زى ابوه حبوه.. قالو يسلم اللى ربوه شيخ البلد عاش للابد.. أصل الغزال بيجيب غزال ولو تمشى ماشى الرجال.. وإياك تكون كداب الحال لا تنفع لبشه ولا وتد.. على حس أبوه بيدلع يمين وشمال بيطلع.. واللى يعيش ياما يسمع عن الولد وشيخ البلد).

وقال الشاب محمود رشوان، إنه قام مؤخرًا بتأسيس فرقة إنشاد دينى مع أصدقائه حيث بدأت الفرقة منذ طفولة أعضاؤها بمدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا من الأقارب ثم الأصحاب ثم اصطحبتهم مجالس الصلاة والسلام على رسول الله الحبيب محمد بن عبد الله، موضحًا أنه تأسست الفرقة فى 12 نوفمبر لعام 2018، وكانوا حينها أطفال وأشبال شبوا على مدح رسول الله، وكانوا وقتها طلاب ومن أبناء الأزهر الشريف ومن محبى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المحبة نشأت فرقة الحبيب.

وأكد محمود أحمد رشوان لـ"اليوم السابع"، أن فرقة الحبيب تضم لفيفا من الشباب والكبار الذين يقدمون الدعم لهم خلال مسيرتهم خلال العامين الماضيين، وتشتمل على 15 عضوا من أفضل الأعضاء والمداحين لرسول الله، وهم كل من (محمود أحمد رشوان مؤسس الفرقة 18 سنة منشد - حسين محمد حمزة 40 سنة منشد - مصطفى السيد محمد 50 سنة منشد - صالح سعد محمد 18 سنة منشد - أشرف حسين عبدالعال 18 سنة منشد - محمد عبدالوهاب محمد 19 سنة ضارب قاع - محمد أحمد رشوان 12 سنة ضارب قاع - مصطفى حماده الحداد 15 سنة ضارب قاع - محمود عبد التواب 18 سنة ضارب قاع - إبراهيم باهى الدين نور خطيب الفرقه 27 سنة - مصطفى رمضان محمد المتحدث الرسمى باسم الفرقة 32 سنة - محسن الحداد بهنس المدير التنفيذى 45 سنة - عز الدين عبد الحكيم منتج الفرقة 18 سنة - محمد جابر محمد مساعد إنتاج الفرقة 18 سنة - عبده السادات مصور الفرقة 18 سنة).



المنشد الأقصرى محمود رشوان إبن إسنا



المنشد محمود رشوان يسير على درب والده فى ليالي رمضان