أشهر القضاة.. المستشار سرى صيام صاحب كتب الحبس الاحتياطى والحماية القضائية

كتبت امنية الموجى

يواصل "اليوم السابع"، نشر سلسلة الحلقات الخاصة بأشهر قضاة مصر فى العصر الحديث نظرا لما قدمه من جهود من أجل القضاء.

الحلقة السابعة

المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، الشهير بقاض القضاة، هو واحد من هؤلاء القضاة المشاهير حيث تميز بخبرته القانونية وشهرته بين قضاة جيله وثقته الكبيرة في قدراته وخبرته القانونية والتي جعلته يري نفسه بأنه قاضٍ مختلف وليس عاديًا.

ولد المستشار صيام في 18 أبريل 1941، بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، ليتم تعيينه معاونًا للنيابة العامة، حصل على دبلوم العلوم الجنائية في جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية بجامعة القاهرة لعام 2008.

تدرج رئيس محكمة النقض الأسبق، في الوظائف النيابية والقضائية المختلفة، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدا لشؤون التشريع، ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، فيما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية، و رفض رئاسة مجلس النواب، قائلا: "اعتذر عن قبول رئاسة المجلس، وسأسعى لتقديم خبرتي في الحياة القانونية".

أصدر عدد من الكتب القانونية التي ألفها ونشرها، ومنها الحبس الاحتياطي في التشريع المصـري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهـم الإجرائية، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء (مطبوعات مجلس الشعب) المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.