52 محضرًا فى حملات تموينية لضبط ومراقبة الأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط أحد المنافذ وبه كمية من السكر ناقص الوزن وقد تم تحرير المخالفة وعرضها على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 52 محضرًا تموينيًا، منهم 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، 8 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتحرير16 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.





