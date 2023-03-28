اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:06 ص
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10 إجراءات للحصول على موافقة البيئة للمشروعات البيئية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:00 ص
10 إجراءات للحصول على موافقة البيئة للمشروعات البيئية وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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صنفت وزارة البيئة المشروعات البيئية إلى عدد من الفئات، ولكل فئة عدد من الإجراءات من أجل الحصول على موافقات، ومن هذه الفئات مشروعات الفئة "أ"، ويشمل هذا التصنيف المنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية المحدودة، وفى هذه الحالة يجب على مقدم المشروع ملئ نموذج التصنيف البيئي (أ)، وهو متاح ومتوفر عبر موقع الوزارة الإلكترونى، وإرساله معتمدا من خلال الجهات الإدارية المختصة، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، طبقا لدليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، حيث تختص الفروع الإقليمية للجهاز بمراجعة مشروعات لهذه القائمة.
 
 
هناك 10 إجراءات  مطلوبة من اجل الحصول على الموافقة البيئية لمشروعات القائمة (أ) 
1. يقدم صاحب المشروع أو من ينيبه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة للقيام بالمشروع الذى يتم تصنيفه على القائمة (أ) ويرفق بالطلب نموذج التصنيف البيئي.
2. تتولى الجهة الإدارية المعنية تسجيل المستندات والتأكد من صحة اختيار التصنيف ومطابقة المعلومات المقدمة للمعلومات المطلوبة.
3. تتولى الجهة الإدارية المعنية مراجعة المستندات وتقديمها بصفة رسمية إلى جهاز شئون البيئة لتقييمها.
4. يتولى جهاز شئون البيئة تقييم المستندات وإبداء ملاحظاته وعرضها على الجهة الإدارية المعنية ويقدم الاقتراحات الممكنة لإجراءات يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة، وذلك فى خلال 30 يوما من استلام الجهاز للمستندات كاملة. وإذا ما تخلف الجهاز عن القيام بذلك فسوف يعتبر ذلك موافقة منه على التقييم.
5. يقوم جهاز شئون البيئة بتسجيل المستندات والرأى والمقترحات التى يتقدم بها فى السجل الخاص بتقييم الأثار البيئية لدى الجهاز.
6. تخطر الجهة الإدارية المعنية مقدم المشروع، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالنتيجة النهائية للتقييم والتى تسفر عن إحدى النتيجتين التاليتين:
7. الموافقة بشرط أن يقوم مقدم المشروع بتنفيذ كافة المتطلبات البيئية القانونية (المحددة فى الموافقة). ويمكن عدم الموافقة على المشروع لأسباب أخرى غير بيئية.
8. إصدار تعليمات إلى مقدم المشروع لكى يتبع الإجراءات الخاصة بالقائمة (ب) أو (ج) للمشروعات، وذلك تبعا لطبيعة المشروع.
9. ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئي.
10. تتعهد الجهة الإدارية المعنية بضمان تنفيذ هذا القرار.
 
جدير بالذكر انه  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أنه سيتم قريبا تدشين وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التابعة لوزارة البيئة، كجهة معنية بحل مشكلات المستثمرين في مشروعات المناخ، بالإضافة الى اعداد قائمة بحزمة المشروعات، والقطاعات ذات الأولوية التي تسعى الدولة لطرحها للتمويل والاستثمار للقطاعين المصرفي والخاص، وكذلك توجيه الانظار الى الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الهامة من بينها إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإدارة المخلفات.

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كيفية الحصول على موافقة بيئية



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