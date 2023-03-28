يدخل فى صناعة أوراق البنكنوت.. بدء حصاد محصول الكتان فى غيطان الشرقية

الشرقية فتحية الديب

فى أجواء مبهجة بدأ المزارعون بمحافظة الشرقية، حصاد محصول الكتان، الذى يعد من أقدم محاصيل الألياف التى استعملها الإنسان فى صناعة ملابسه، وقد وجدت المنسوجات الكتانية فى مقابر قدماء المصريين، والتى يرجع تاريخها إلى 7000 سنة، ويعد من المحاصيل الممتازة وليس له أى مخلفات، فأليافه تستخدم فى صناعة الأقمشة، وبذوره يستخرج منها الزيوت، وأنه محصول مربح وذات عائد اقتصادى كبير، فى حالة زراعته بطريقة صحيحة، ويفضل أن يزرع عقب محصول القطن أو الذرة، أو المحاصيل البقولية، وتفضل زراعته فى الأراضى الطينية الخفيفة، ويجب تجنب زراعته فى الأراضى التى بها نسبة عالية من الملوحة، ويجب خدمة الأرض جيدا.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن محصول الكتان عرفه المصريون منذ القدم، والكتان من محاصيل الالياف التى تزرع فى مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار وتستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الغذائية الهامة.

وأشار طلعت لـ"اليوم السابع" إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 1596 فدانا، لافتا إلى أن الكتان نبات شتوى يتراوح طوله من 50 إلى 120 سم وسمكه من 5و1 إلى 3 سم، وذلك متوفر حسب الصنف والظروف البيئية التى ينمو فيها، والكتان من محاصيل الألياف التى تزرع فى مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج الزيت الحار تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة، والبنكنوت، ومن بذور الكتان يستخرج زيت الطعام، "الزيت الحار" كما يستعمل الزيت المغلى منه، فى صناعة البويات والورنيشات كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعص فصل الألياف " فى صناعة الخشب الحبيبى.

وقال الدكتور مهدى محمد مهدى، رئيس برنامج النهوض بمحاصيل الالياف، أن محصول الكتان من محاصيل الألياف الهامة ومحصول تصنيعى عرفه المصريون منذ 7000 عاما وبرعوا فى زراعته، ويستخلص منه الألياف الطويلة لاستخدامها فى المنسوجات الفاخرة، والألياف المتوسطة لاستخدامها فى صناعة الحبال والدوبارة واوراق البنكنوت واوراق المستندات ويستخلص من بذوره الزيت الحار، يتم عصره من البذرة على البارد، وفى حالة غليان الزيت يستخدم فى تصنيع الورنيشات وحبر الصباغة والمشمعات الارضيات.

ولفت مهدى، إلى أن زراعته بدأت فى مصر منذ عام 1926 كمحصول الألياف رئيسى قبل القطن، وبدأت زراعته فى محافظة الشرقية فى خمسينات القرن الماضى، ويزرع كمحصول ثنائى الغرض ليعطى الألياف والبذرة، من الخمستينات، أن الكتان محصول شتوى، تجود زراعته فى التربة الصفراء الثقيلة، مدة بقاءه فى الارض 5 اشهر، ويحتاج من 4 الـ5 ريات بنظام التسميد الأزوتى، بمعدل 45 وحدة أزوت للفدان بالأراضى القديمة، الفدان وتكاليف زراعة الفدان 5000 جنيه، ويباع بـ20 كمحصول بيولوجى، فى حالة تصنيعه وفصل البذرة منه يباع بـ40 ألف، وذلك فى حالة استخدام الفلاح للميكنة الزراعية فى الزراعة والتقليع.