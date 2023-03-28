وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد المنشآت الطبية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، بعض المنشآت الطبية بمركز ومدينة قلين، واستهلت المرور بتفقد مستشفى قلين التخصصى، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة بها، وتفقدت كافة الأقسام الطبية بالمستشفى، مؤكدة على أهميه التنسيق مع الإدارة الصحية في ضوء الإحالة من الوحدات الصحية التخصصية إلي المستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، وحسن المصري، عضو المكتب الفني بالمديرية، والدكتور بكر عادل، مدير المستشفى، وتبين أثناء المرور مدى الجودة المقدمة بالمستشفى وتوافر كافة الخدمات الطبية للمرضى.

وتفقدت وحدة شباس عمير التي تم إختيارها ضمن 11 منشأة طبية بنطاق المحافظة في المرحلة الأولى التمهيدية للتأمين الصحى الشامل، كما تفقدت الوضع العام للوحدة من البنية التحتية والتجهيزات وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية على رأس العمل والتخصصات الطبية بالوحدة، وتفقدت وحدة ميت الديبة ووحدة روينة، لمتابعة سير العمل، وتم رصد بعض السلبيات وحلها علي رأس العمل حيث وجهت بأهمية الانضباط الإداري.

كما تفقدت وحدة محلة موسى، وأشادت بمدى الانضباط الإداري والفني، واختتمت جولتها بتفقد وحدة القرضا الصحية، وتوجهت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.