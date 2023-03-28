وفاة شاب "قناوى" متأثرًا بإصابته في حادث أثناء عودته من مطار سوهاج

قنا صابر سعيد

توفي شاب، صباح اليوم، متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق "قنا_سوهاج" أثناء عودته من مطار سوهاج لقضاء فترة إجازته في مركز أبوتشت.



كان اللواء مدير أمن قنا ، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة رمضان شمندي عبد العال، في حادث تصادم على طريق الرواتب بمركز أبوتشت، أثناء عودته من مطار سوهاج، وتوفي متأثرًا بإصابته بعد وفاة شخص آخر في الحادث.

وقال أحد أقارب الشاب، إن رمضان توفي وترك طفلين الأكبر عمره لا يتجاوز الـ 3 أعوام، كما أنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة والخلق بين الأهالي ومن يعرفه وسادت حالة من الحزن بين أرجاء قريته، كما شيع الأهالي جثمانه إلى مثواه الأخير.



