وفاة سيدة وإصابة 3 فى مشاجرة بالشرقية.. والأمن يضبط طرفى المشاجرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على 8 أشخاص على إثر المشاجرة التي شهدتها قرية خلوة الشرفا التابعة لمركز ابوحماد بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ابوحماد، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين ناحية خلوة ابو مسلم دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الامنية بمركز شرطة ابوحماد لموقع البلاغ، وتبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين داخل محل بقالة، ثم تطورت المشادة إلي مشاجرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة، فيما لقيت سيدة عمرها 65 سنة مصرعها.

تم نقل المتوفية الي المستشفي وبتوقيع الكشف الطبي علي المتوفية تبين حدوث وفاتها اثر إصابتها بازمة قلبية، تم ضبط 8من طرفي المشاجرة من قبل الاجهزه ،الامنية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.