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وزارة العدل تقرر إنشاء فرع توثيق بقرية المعصرة فى الدقهلية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:41 م
وزارة العدل تقرر إنشاء فرع توثيق بقرية المعصرة فى الدقهلية الشهر العقارى- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق المعصرة، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنصورة، ويكون مقره في قرية المعصرة بالطريق الرئيسي بمركز شرطة بلقاس محافظة الدقهلية.
 
ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، ويعمل المكتب يومي السبت والثلاثاء فقط من كل أسبوع.
 
 
قرار وزير العدل
قرار وزير العدل
 
قرار وزير العدل 2
قرار وزير العدل 

 


الشهر العقارى

مكتب الشهر العقاري

أخبار الشهر العقارى

مكاتب الشهر العقارى



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