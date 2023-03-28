وزارة العدل تقرر إنشاء فرع توثيق بقرية المعصرة فى الدقهلية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق المعصرة، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في المنصورة، ويكون مقره في قرية المعصرة بالطريق الرئيسي بمركز شرطة بلقاس محافظة الدقهلية.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، ويعمل المكتب يومي السبت والثلاثاء فقط من كل أسبوع.