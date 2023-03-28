اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:28 م
أكرم القصاص
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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيودا على الصادرات من شركتين روسيتين

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:40 م
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيودا على الصادرات من شركتين روسيتين وزارة الخزانة الأمريكية
وكالات

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيودا على الصادرات القادمة من شركتين روسيتين، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق أخر، أعربت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي.


وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية".

 
 

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