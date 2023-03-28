وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيودا على الصادرات من شركتين روسيتين

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيودا على الصادرات القادمة من شركتين روسيتين، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق أخر، أعربت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي.