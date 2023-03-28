واشنطن: لدى كييف فرصة لتحقيق نجاح كبير في المعارك قبل الشتاء

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأمريكية، إن لدى كييف فرصة لتحقيق نجاح كبير فى المعارك قبل الشتاء ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الأمريكية، أن بكين لم تظهر اهتماما لبدء حوار معنا حول الأسلحة النووية، متابعة :"الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يدعم وضع سقف سعرى للنفط الروسى".

وتابعت السلطات الأمريكية :"مستعدون لحوار مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووى".

وفى وقت سابق، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن روسيا تخفى نسبة غير مسبوقة من إنفاق ميزانيتها، نحو الثلث، بعيدا عن أنظار الرأي العام، فى إجراء يكشف كيف أن عاما من الحرب ضد أوكرانيا قد أعاد رسم موارد الحكومة الروسية وأولوياتها الاقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى ان الإنفاق السرى أو غير المحدد حتى 24 مارس قد ارتفع إلى 2.4 تريليون روبل، نحو 31 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية الروسية، وهو أكثر من ضعف المستوى فى نفس الفترة قبل عام، وفقا لتقديرات بلومبرج.