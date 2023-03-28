نقيب الصحفيين ورجال الشرطة والإعلام يقدمون واجب العزاء في والد الزميل محمود عبد الراضى

كتب عبدة زكى

شهدت قاعة مسجد الشرطة بالدراسة، حضور مكثف فى عزاء والد الاعلامى محمود عبد الراضي، الكاتب والمحلل الأمنى، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع.

شملت قائمة الحضور كلا من خالد صلاح، وأكرم القصاص، ومحمد الباز، وأدهم السمان، ومحمود المملوك، خالد ناجح رئيس تحرير المصور.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء، عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعلى رأسهم خالد البلشى، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين.

وكما حضر العزاء عدد من رجال وقيادات الشرطة، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وتوفى والد الزميل منذ عدة أيام، حيث أقيم العزاء فى دوار العائلة بقرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج.