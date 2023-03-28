اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:20 م
أكرم القصاص
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نقل برلسكوني إلى مستشفى فى ميلانو بعد شعوره ببعض الألم

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:20 م
نقل برلسكوني إلى مستشفى فى ميلانو بعد شعوره ببعض الألم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
وكالات

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أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، بنقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى مساء أمس.
 
وتقول الصحيفة إن برلسكوني اشتكى من الألم وتوجه إلى المستشفى في ميلانو.
 
وأشارت الصحيفة إن برلسكوني، "البالغ من العمر 86 عاما عانى من الألم يوم الاثنين وتم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو لإجراء فحوصات ويمكن أن يخرج في وقت مبكر من الأيام القادمة".
 
وأضافت الصحيفة: "تم إدخال برلسكوني آخر مرة إلى المستشفى في سان رافاييل منذ أكثر من عام بقليل، في يناير 2022، وتسببت عدوى في المسالك البولية في دخوله المستشفى".
 
وأوضحت: "في يونيو 2016، خضع لعملية جراحية في سان رافاييل، وفي عام 2019 خضع لعملية جراحية بسبب انسداد معوي".
 

إيطاليا

سيلفيو برلسكوني

ميلانو

نقل برلسكوني للمستشفى



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