نائب محافظ بنى سويف يجتمع بلجنة المجازر لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات القطاع

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف بأعضاء لجنة المجازر والتى تم تشكيلها بقرار المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وذلك لمتابعة قطاع المجازر على مستوى المحافظة، والتأكد المستمر من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير الخدمة بالقطاع

ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر سمسطا، حيث أفاد أعضاء اللجنة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وجار تنفيذ أعمال التجهيز، تمهيدا لتركيب المعدات، لتشغيل المجزر فى أقرب وقت ممكن.

وجه نائب المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال بمشروع مجزر سمسطا، مؤكدا على تكليفات محافظ بنى سويف بالمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات الخدمية التى تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

كما شدد نائب المحافظ على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة فى التنفيذ، لافتًا إلى أن تطوير والتوسع فى المجازر الحديثة، يأت فى اطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور أحمد الجبالى مدير مديرية الطب البيطرى، المهندسة هبة المنشاوى مدير الجهاز المركزى للتعمير منطقة بنى سويف، باسم حاتم مسئول التفتيش البيئى بالإدارة العامة للبيئة.