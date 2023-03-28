نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية فى الحوامدية

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الحوامدية، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت جولة نائب المحافظ، تفقد أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول ووضع طبقه السن بطريق مزلقان مني الأمير بداية من طريق 11 حتى أخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ، مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد ومراعاه الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ، محمود عبد الحليم رئيس مدينة الحوامدية ، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة وشركات مياه الشرب الصرف والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة للأعمال.

ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطرق للالتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند استلام مشروعات الطرق وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الإلتزام بتلك المعايير، مؤكداً أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجه ماسه للتطوير.