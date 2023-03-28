موسكو: روسيا وبيلاروسيا قادرتان على مواجهة أصعب التحديات معا

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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الاثنين، أن روسيا وبيلاروسيا يمكنهما التعامل مع أصعب التحديات بينما مازالت قوتهما وقدراتهما في ازدياد مستمر.



وقال ميشوستين خلال اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الروسي والبيلاروسي-بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- "معا نحن أقوى وقادرون على التعامل مع أصعب التحديات وتحقيق الأهداف التي وضعناها في مختلف المجالات، من ضمان الأمن إلى تحسين رفاهية شعبنا، وبالطبع مقاومة الضغط الخارجي".



وأضاف ميشوستين أن تعميق التكامل بين روسيا وبيلاروسيا هو ردهما على التحديات الصعبة أمامهما، مشددا على أن هذه هي المهمة التي حددها الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.



ونقل ميشوستين إلى نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، أطيب تمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبل ذكرى الاحتفال بيوم وحدة شعوب روسيا وبيلاروسيا، وذلك في نهاية الأسبوع الجاري، على حد قوله.



وأوضح رئيس الوزراء الروسي أنه خلال هذا اليوم تم التوقيع على معاهدة إنشاء مجتمع للأمتين الروسية والبيلاروسية منذ أكثر من ربع قرن، كما تم فتح صفحة جديدة في التاريخ المشترك للبلدين لتمهيد الطريق لبناء هياكل تكاملية داخل دولة الاتحاد.