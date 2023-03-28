موريتانيا تعين مديرا جديدا للمخابرات وتجرى تغييرات قضائية وشرطية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وقع المدير العام للأمن الموريتانى الفريق مسغارو ولد سيدي مذكرة بتعيين المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد الطلبة الملقب السفير، مديرا جديدا للمخابرات، وفقا لوكالة الاخبار الموريتانية.

وتم تعيين ولد الطلبه خلفا للمفوض الإقليمي يحفظو ولد أعمر، ضمن تحويلات جديدة في صفوف كبار ضباط الشرطة فى موريتانيا.

وشملت التحويلات الجديدة كلا من:يحفظو ولد أعمر مديرا للشرطة القضائية، اعل المختار ولد اعلي، مستشارا لمدير الأمن،انجاي الحسين، مديرا للأشخاص والتكوين، عبدالله ولد أحمد مبارك، مفوضا لمفوضية الأمن العمومي، محمد كابر ولد سيدي مديرا جهويا للأمن بولاية داخلت نواذيبو.

وتولى عبدالله قيادة أمن ولاية داخلت انواذيبو، وبحسب مواقع موريتانية، نالت فترته على الجهاز الأمني الهام والحساس إشادة المواطنين والمقيمين بالولاية الاقتصادية، كما نالت إشادة قيادة الدولة والجهات العليا في السلطة لتميزها بالاحترافية و بالهدوء والاستقرار ومكافحة الجريمة والتصدي لها بسرعة ومهنية كبيرة كان فيها الجهاز الأمني بداخلت انواذيبو العين الساهرة لأمن واستقرار الولاية ومؤازرا للأمن الوطني في أكثر الجرائم تعقيدا من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية واحباط عملياتها.

وفى سياق متصل، أعلنت الشرطة الموريتانية القبض على مدبر عملية فرار 4 سجناء مدانين في قضايا إرهابية من السجن المركزي في نواكشوط اوائل مارس الجاري بحسب وكالة اخبار الموريتانية.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الموقوف يلقب بـ"محمد تي"، ولقبه "أبي أسامة".

وأشارت إلى أن عملية القبض عليه نفذتها إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بعد عملية مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.