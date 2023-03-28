مواعيد قطار تالجو الجديدة على خطوط السكة الحديد وأسعار التذاكر

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خطى القاهرة أسوان، والقاهرة الإسكندرية، خلال شهر رمضان، ومحطات الوقوف، وذلك بعد تشغيل قطار جديد وامتداد مسير القطار لأسوان بدلا من الأقصر.

اولا مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءا.

ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءا.

أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:

تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً ليصل اسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى

يقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد :

من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه.