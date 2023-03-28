ملك حلويات رمضان.. أشهر بائع زلابية بإسنا يعمل من الظهر حتى مدفع الإفطار

الأقصر- أحمد مرعى

تعتبر "الزلابية"، أحد أشهر أطباق الحلويات التراثية فى شوارع مصر خلال شهر رمضان المبارك، وينتشر حول الأقصر بائعو الزلابية فى المدن المختلفة، ففى مدينة إسنا، رصد "اليوم السابع" فى أحد أكبر شوارع المدينة، أشهر بائع زلابية وهو عم رمضان محمد البالغ من العمر 73 سنة، والذي يبيع الزلابية بشوارع إسنا منذ أكثر من 33 سنة مضت، ويعاونه أبناؤه في تجهيز الزلابية للصائمين يومياً، لطهيها أمام الجمهور فى شارع البحر بمدينة إسنا.

ويتواجد عم رمضان أشهر بائع زلابية بمدينة إسنا، فى شارع البحر منذ وقت الظهيرة وحتى قبل المغرب بدقائق، لتوفير كميات الزلابية الطازجة للزبائن لتناولها على مائدة الإفطار، حيث يقول إنه يبيع الزلابية منذ أكثر من 33 سنة مضت، ولا يزال حتى الآن يقوم ببيعها فى "قرطاس" ورق لتكون طازجة وبعيده عن الهواء والتلوث، حيث يبدأ سعر قرطاس الزلابية حسب الحجم والكمية من 5 جنيهات إلى 20 جنيهاً، مؤكداً أنه يقوم ببيع الزلابية الأفضل فى إسنا ويقبل عليها الجميع لشرائها قبل وقت الإفطار.

ويضيف عم رمضان بائع الزلابية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم بتجهيز عجين الزلابية يومياً منذ الصباح الباكر لكي تخمر العجينة ويضعها فى إناء ضخم يكفي لكميات كبيرة لتوفيرها للجمهور والزبائن يومياً، ويتوجه قبل العصر ليتواجد فى مكانه المعروف فى شارع أحمد عرابي بإسنا، لكي يجهز طاسة بداخلها كميات الزيت لوضع العجين على أشكال دائرية داخله، وبجانبها صينية كبيرة لوضع الزلابية الطازة والمطهي عليها وحولها كميات من الورق لعمل قراطيس لبيعها للزبائن بأسعار تبدأ من 5 جنيهات إلى 20 جنيهاً حسب الكمية.

وأوضح أشهر بائع زلابية فى مدينة إسنا، أنه تشتهر مائدة رمضان طوال الشهر بالعديد من أصناف الحلوى الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة هضمها، خاصة أنها تقدم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، مع كوب شاى أو إحدى أنواع المرطبات الأخرى، ومن الأصناف المتواجدة طوال الشهر، هي الزلابية، والتي تقدم للضيوف مع رشة مكسرات وعسل أو سكر، وغيرها من النكهات المميزة والمختلفة.

وتشتهر مائدة رمضان طوال الشهر بالعديد من أصناف الحلوى الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة هضمها، خاصة أنها تقدم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، مع كوب شاى أو إحدى أنواع المرطبات الأخرى، ومن الأصناف المتواجدة طوال الشهر، هى الزلابية، والتى تقدم للضيوف مع رشة مكسرات وعسل أو سكر، وغيرها من النكهات المميزة والمختلفة.

ويطلق على الزلابية أسماء مختلفة مثل المشبك أو الشباكية، وهى من الحلوى المشهورة بين الدول العربية المختلفة، وتعتبر من أحد أصناف الحلوى الشهيرة خلال شهر رمضان، كما اعتاد البعض فى السنوات الماضية على توزيعها كصدقة أو نذر على الفقراء والمساكين.

واختلفت الروايات التاريخية حول سبب تسمية "الزلابية"، بهذا الاسم، حيث أرجع البعض أن سبب الاسم يعود إلى "زرياب الأندلس"، الذي ابتكرها عندما سافر إلى الأندلس وأرجع البعض الأخر أصلها التاريخى إلى عندما أمر أحد التجار الخدام بطهي حلوى فلم يكن في المطبخ إلا الزيت والسكر والدقيق فوضعها في المقلاة وعندما رأى الطباخ الزلابية غريبة الشكل قال "زلة بيَ! أي أخطأت في إعدادها"، طالباً عفو سيده، وتعتبر هذه الرواية الأكثر تداولاً حول الأصل التاريخى للزلابية.



الزلابية-البلدي-في-شوارع-اسنا-قبل-الافطار



تجهيز-الزلابية-للزبائن-قبل-الإفطار



زلابية-عم-رمضان-الأشهر-فى-شوارع-جنوب-الأقصر



زلابية-عم-رمضان-جنوب-الأقصر



ضحكة-عم-رمضان-خلال-مل-الزلابية-للزبائن-فى-الشهر-الكريم



عجينة-الزلابية-بأيدي-عم-رمضان-فى-إسنا



عم-رمضان-أشهر-بائع-بإسنا-يستقبل-زبائنه-من-العصر-حتى-وقت-الإفطار