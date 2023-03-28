مصرع عامل سقط من أعلى دراجة نارية بطريق العطارة فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من على دراجة نارية كان يقودها بطريق العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر، باستقبال جثة عامل، لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من على دراجة نارية بطريق العطارة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم م ر"، 16 سنة، عامل، بنزيف داخلي بالمخ، إثر سقوطه من على دراجة نارية كان يقودها بطريق العطارة دائرة المركز، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وسقوطه أرضا ووفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.