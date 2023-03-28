اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وفقدان أخر إثر انقلاب قارب سياحي في نهر غربي اليابان

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:39 م
مصرع شخص وفقدان أخر إثر انقلاب قارب سياحي في نهر غربي اليابان الشرطة اليابانية
أ ش أ

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لقي شخص مصرعه وفُقد أخر إثر انقلاب قارب سياحي كان يحمل على متنه 29 شخصا في نهر بمحافظة كيوتو غربي اليابان.


وقال مسؤولون بالشرطة والإطفاء - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء إنه تم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 25 شخصا، مضيفين أن أحد أفراد طاقم القارب البالغ عددهم 4 أفراد لقي مصرعه وفُقد أخر.


وأوضح المسؤولون أن القارب انقلب في نهر "هوزو" بمدينة كاميوكا خلال جولة لمشاهدة المعالم السياحية، مشيرين إلى أنه عملية البحث عن الشخص المفقود ستستمر حتى غدا الأربعاء.


اليابان

انقلاب قارب فى اليابان

محافظة كيوتو

الشرطة اليابانية



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