مصرع شخص وإصابة 4 فى انقلاب سيارة لورى على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على محور 30 يونيو وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على محور 30يونيو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.