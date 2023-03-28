مصرع شخص صدمه قطار ساعة الإفطار فى الإسماعيلية

لقى شخص مجهول مصرعه صدمه قطار بمزلقان الواصفية الجديد وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ باصطدام قطار بشخص مجهول الاسم والعنوان بمزلقان الواصفية الجديد دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية وعمره حوالى 45عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان عقب الوصول إلى هويته.