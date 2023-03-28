مركز المناخ يحذر من طقس نهاية الأسبوع: بارد نهارا شديد البرودة ليلا

يسود اليوم طقس حار، حيث ترتفع درجات الحرارة، وتنخفض ليلًا، ثم انخفاض أيام الأربعاء والخميس والجمعة بسبب سيطرة منخفض جوي قطبي أوربي على البلاد بأجواء شديدة البرودة ليلاً ونشاط للرياح شبه عاصف بداية من مساء الأربعاء.
ويوضح الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ملامح طقس نهاية الأسبوع:
1- الثلاثاء.. ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا، ليكون الطقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً " تكون الحرارة حول 30 – 32 °م".
2- الأربعاء والخميس والجمعة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة "تكون الحرارة حول 23 °م" ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على اغلب الانحاء.
3- زيادة واضحة في الفرق بين النهار والليل و، هو ما يعني زيادة التذبذبات الحرارية.
4- الرياح نشطة إجمالًا، خماسينية على أغلب البلاد.
5- الظاهرة الأهم هى تشكل الشبورة في الصباح الباكر على المناطق الشمالية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.
وحول أهم التوصيات والاحتياطات:
1- ممنوع منعاً باتاً ري القمح المتأخر في (الأربعاء والخميس والجمعة) ويمكن الري يوم الثلاثاء فقط في فترة اخر اليوم ( المغرب) .
2- التوقف عن إجراء الرش في فترات الرياح النشطة أو القيام بالرش في فترات آخر اليوم.
3- استمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة " فول سوداني – صويا – عباد شمس – ذرة – لب ".
4- للتأكيد.. هذه الأجواء الباردة هذه الفترة وتحولها إلى أجواء دافئة او حارة “في موجة قصيرة طارئة” سوف تسبب مشاكل كثيرة لأشجرا الفاكهة اللى مرحلة تزهير واخصاب وعقد “مانجو – زيتون – عنب – تفاح – برقوق – كمثرى – نخيل “.
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