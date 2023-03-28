مرصد الأزهر: حديث "أمرت لأقاتل الناس" تستغله الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب

الأمير نصرى

تحدث الدكتور أحمد فيصل عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حول مفهوم الجهاد فى الإسلام وقال: إن حديث "أمرت لأقاتل الناس" صحيح لكن الإشكال فى فهم الحديث، وهذا الحديث تستغله الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب.

وأضاف أحمد فيصل، خلال استضافته ببرنامج رسائل رمضانية الذى يقدمه الإعلامى أحمد عبد الرازق على قناة "إكسترا نيوز"، أن سيدنا النبى عندما قال هذا الحديث كان لفهم ووضع معين، فكلمات النبى كانت معدودة وألفاظه بليغة.

أوضح أحمد فيصل أنه إذا تم فهم حرفين فى هذا الحديث سيغير مفهوم كثير عن الآلاف من الشباب الذين قد يفهموا الحديث بالخطأ، لافتا إلى أن الألف واللام كانت للتخصيص وهم من أخرجوه من مكة والمدينة وأرادوا أن يقتلوه وأخذوا أمواله وأموال الصحابة وهجروهم، وهذا هو المراد بالناس.

وحذر أحمد فيصل، من يقول لك حديثا فأذهب إلى متخصص فاهم فى الدين كى يبينه لك، فلا تأخذ دينك من أى أحد.