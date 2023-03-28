مدرسة تنظم حفلًا لتقديم الدعم النفسى لطفل مريض سرطان فى الأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد بديع ومبهج لطفل مصاب بالسرطان ويتلقى جرعات العلاج، أقام فريق هيئة التدريس والتلاميذ فى مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حفل مختلف من نوعه لدعم الطفل "عبد الله حسين" الذي يتلقى جرعات العلاج الكيماوي فى مستشفى سرطان الأقصر، وذلك لدعمه معنوياً ونفسياً خلال رحلة العلاج من السرطان لدى حضوره للمدرسة بين أصدقائه.

وقام التلاميذ والمعلمات فى مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بمدينة إسنا، بعمل حفل مميز ومبهج للغاية إحتفالاً بشهر رمضان المبارك على طريقتهم الخاصة لبث روح المحبة والفرحة فى قلب الطفل عبد الله حسين، لإسعاده خلال تواجده بين أصدقاؤه من التلاميذ والطلبة فى المراحل التعليمية المختلفة، حيث قام الطلبة برفعه فوق رؤوسهم للتأكيد على أنه بطل فى حرب لمواجهة مرض السرطان الذي يتلقى العلاج منه خلال تلك الفترة.

وأنشد فريق هيئة التدريس خلال الحفل لدعم الطفل المصاب بالسرطان، ما يلي:- (خليك إيد ممدودة لبكرة أو سيب ذكري وسيب فكرة بيها يتغير تفكير.. خليك فرحة تداوي جراح إنسان تعبان أو كون همزة وصل لأحلام ناس عشمانة.. شكراً من القلب)، حيث تم تنظيم فعاليات الحفل المبهج لدعم الطفل معنوياً فى مسيرته تحت إشراف أيمن الصغير الضوي مدير مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة إسنا، وقام المعلمون والطلبة بتقديم هدايا مثل فوانيس رمضان وكتيبات وغيرها للطفل لإدخال البهجة فى قلبه بعد زيارته للمدرسة لأول مرة بعد تلقي جرعات العلاج الكيماوي فى المستشفى.









احتفال المدرسة بطلبة من مرضى السرطان



الاحتفال بطفل من مرضى السرطان بمدرسة بالأقصر



بهجة المدرسات مع الطفل لدعمه فى مسيرته ضد السرطان



حفل لطفل مريض بالسرطان خلال شهر رمضان



حمل طفل مريس بالسرطان من أصدقاؤه بالمدرسة



مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بإسنا تنظم حفل لـ3 أطفال مرضى سرطان