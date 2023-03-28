اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الطرق ليلاً

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:26 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعة الطرق ليلاً جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء، عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية شرق العاصمة، كما وجه بإزالة عدد من الاشغالات من عدد من الشوارع لتعدي أصحاب المحال عل الشوارع، ومنهم صاحب معرض، بحضور  العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه كوبري القنطرة  المعدني الجديدة، المقابل لادارة مرور كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات لافتتاحه، وانتهاء حالة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي.

وتابع الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ. 

 

 


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