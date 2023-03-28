محافظ قنا يكلف السكرتير العام ببحث آلية التقسيم الداخلى لمنطقة حاجر الجبل

عقد حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، اجتماعًا موسعًا مع الملاك الظاهرين للقطعة 29 من منطقة الخدمات الإقليمية " حاجر الجبل، حوض القصر" لبحث آلية التقسيم الداخلي للمنطقة بعد الانتهاء من المخطط التفصيلي، جاء ذلك بحضور كل من المهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة غادة محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس شريف الدقاق، مدير هيئة المساحة بقنا.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز من خلال مساحات قطع الأراضي واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان إلي أخر، مطالبا الأهالي بضرورة الإسراع في تقديم الخريطة التفصيلية لتقسيم الأملاك، وذلك بالاستعانة بأحد المكاتب الهندسية، و بما يتفق مع المخطط التفصيلي المعتمد من هيئة المساحة لكى يتم مراجعتها واعتمادها من قبل الادارة الهندسية بمجلس مدينة قنا وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

ويذكر أن ذلك يأتي بناء علي توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لتنفيذ خطة الدولة في للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، ومن ثم سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين.