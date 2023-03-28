محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشكلات المواطنين

تابع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جلسة مقعد تسوية المنازعات التي عقدت اليوم، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، والذي يعقد بناء على توجيهات المحافظ لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة والمستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.
يشار إلى أن جلسات المقعد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون، ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.
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