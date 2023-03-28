محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشكلات المواطنين

يشار إلى أن جلسات المقعد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون، ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.