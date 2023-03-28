محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، للوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالمحافظة، وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية.

ووجه "الأنصاري"، بحسب بيان صحفي، اليوم، المختصين بتكثيف الندوات، والرسائل التوعوية مع استهداف الشخصيات المؤثرة بهذا الشأن.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، وإيناس جبيلي، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، ومصطفى زين، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمحاسبة ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وآخرين.

استعرضت مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، بعض المؤشرات الخاصة بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، خلال المرحلة الماضية، وما اتخذ من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية بناء على توجيهات المحافظ، والتي تمثلت في تكثيف الندوات التوعوية، وتفعيل مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة، وتدريب مسؤولي مراكز المعلومات بالوحدات المحلية، لرصد وضبط المؤشرات السكانية، فضلًا عن التنسيق مع مسؤولي مديرية الصحة والسكان، لزيادة أعداد حضانات الأطفال، ورفع كفاءة القائم منها.