محافظ الأقصر يعلن بدء الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر عن بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن التقديمات للمرحلة الثانية تبدأ فى شهر أبريل ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدى للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، على أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة فى التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخى، موضحاً أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل (6) فئات متنوعة ما بين (مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة ، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة).

من جانبه، ثمن محافظ الأقصر النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المبادرة، وأشاد بالمساهمات الفعالة لأبناء الأقصر، حيث قدموا مشروعات رائدة لخدمة المجتمع بيئياً.

ويذكر أن المبادرة الوطنية تم إطلاقها بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين - رائد المناخ، ولجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر- المنسق العام للمبادرة.