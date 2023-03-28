محادثات دبلوماسية بين أرمينيا والتشيك بشأن التعاون والتطورات فى المنطقة

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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الإثنين، أن نائب وزيرالخارجية باروير هوفهانيسيان بحث مع نظيره التشيكي ياروسلاف كورفورست، في مقر الوزارة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بجدول الأعمال الثنائي الأرميني التشيكي، وشددا على المستوى العالي للحوار السياسي القائم بين البلدين وضرورة الحفاظ عليه.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى آفاق التعاون الاقتصادي، إذ أعربا عن رغبتهما في اتخاذ خطوات نحو توسيع العلاقات التجارية بين يريفان وبراغ، وناقشا التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المسؤولين استعرضا آفاق توسيع الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن بحث إمكانيات الدعم المتبادل داخل المنظمات الدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.