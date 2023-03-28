مجلس جامعة كفر الشيخ يناقش الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في رحاب الجامعة، موجها الشكر والتقدير لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات ركزت على موضوع التحالفات الإقليمية التي أطلقتها الوزارة والتي منها تحالف إقليم الدلتا للجامعات الخاصة والعلمية والحكومية في نطاق الدلتا والقطاع الخاص والمحليات، حيث سيتم انعقاد العديد من الاجتماعات المتتالية مع التحالفات الاقليمية السبعة.

وفي كلمته، قدم اللواء جمال نور الدين التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما هنأ الدكتور اسماعيل القن، على توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على مجاهد، قائم بأعمال عميد كلية التجارة والدكتور بسيوني هليل، قائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، والدكتور وليد البحيري، على توليه لفترة ثانية عميداً لكلية الآداب.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تشهد خطة تطوير شاملة من حيث قطاع الطرق والذي يشهد تحديث وتطوير في بعض المداخل الرئيسية لمدينة كفر الشيخ وبعض المراكز الرئيسية بالمحافظة بمركز دسوق وبلطيم حيث تولي المحافظة الاهتمام بعمل خريطة للطرق التي سيتم تحديثها وتطويرها من خلال خطة مبنية على أسس ذكية وموازنة مالية ملائمة لكيفية تحديث وتعظيم هذه الطرق، حيث ان المحافظة تبنت وضع الطرق على قائمة أولوياتها فقد وضعت خططاً مستقبلية للسنوات القادمة من اجل ذلك، حيث ان الطرق القديمة تحوي العديد من المرافق التي بها الكثير من الشبكات المتداخلة يُمكن لأدوات الرصف الثقيل أن تحتك ببعض وصلات المياه والصرف مما يعرضها للكسر مما يؤخر من الانتهاء من أعمال الرصف والتحديث.

وأضاف إلى انه تم الانتهاء من رصف طريق الـ 47 بالكامل ونعمل على طريق الري (صلاح سلامه) الرابط بين مزلقان أبو تمادة والإنشاء والتعمير ليصبح محور متميز داخل المدينة بخلاف ابو عمر عسكر الجزء الدائري الشرقي الذي يربط بين مداخل المدينة الجديدة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التأسيس الكامل للمحور الجديد للدائري الشرقي حتى الغربي مرورا بدسوق؛ والطريق المؤدي إلى سخا ومسار العائلة المقدسة وحتى الطريق الدولي، كما تعمل المحافظة على استرداد الطرق التي تم الاستيلاء على أجزاء بها من أصحاب المحال التجارية وذلك لضمان توسعتها وذلك سعيا منا لتوسعة الشوارع الخاصة بالمناطق التجارية لتتحمل الحركة الهائلة من المواطنين، كذلك تم الانتهاء من رصف الكثير من الطرق الرئيسية بالمحافظة، وسيتم الانتهاء من رصف باقي الطرق في كل مراكز المحافظة قريبا استعدادا لموسم الصيف.

وأشار إلى الأعمال التي أوشكت على الانتهاء، كمركز التنمية الشبابية والذي يضم أول حمام سباحة أوليمبي ومجهز بأحدث الملاعب؛ كما أن هناك عدد من الأنشطة مع الكثير من الجهات والتي تتم دراستها احدها سلسلة من السلاسل الخاصة بتوزيع السلع الغذائية التي سيتم إنشاؤها على حوالي خمسة أفدنة ستكون مركزاً رئيسياً لتوزيع المنتجات.

كما تبنت وزارتي التموين وقطاع الأعمال القيام بالعديد من الإنشاءات الحديثة والانشطة التجارية بالمحافظة والتي ستتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية مما سيُحدث اختلاف كبير في شكل المحافظة في السنوات القادمة.

وتابع حديثة عن القطاع الصحي والذي توليه المحافظة ايضا الاهتمام من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات التي تم انتهاء مستشفى بيلا، مستشفى الاورام ومستشفيات مجمع الصدر والتي تعمل المحافظة جاهدة لتطويرها وامدادها بأحدث الاجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي، موجها الشكر للمشاركين في أعمال تطوير الطرق سواء أعضاء هيئة التدريس أو الخريجين الجدد والمشاركين في أعمال التخطيط العمراني، كما وجه الشكر للجامعة وإدارتها على مشاركتها في العديد من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.