مجلسا مدينتي كفر الشيخ ودسوق يناقشان طلبات المواطنين باللقاء الجماهيري

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مجلسا مدينتي كفر الشيخ ودسوق، عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، وانعقاد اللقاء الجماهيري بصفة أسبوعية للاستماع لشكاوى المواطنين، وحلها في وجود جميع القيادات التنفيذية.

ناقش اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق ،شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي بحضور التنفيذيين ورؤساء القرى والمواطنين أصحاب الشكاوى والمقترحات، وتم مناقشة 6 طلبات مقدم من الموطنين، شكوى مقدمة من " ج ، م ، ل" ، من قرية شباس الشهداء لتضرره من موظفى تموين القرية بشأن عدم الرقابة على المخابز، وشكوى "م ، ع ، ش" ، عن اهالى القرية شهاوى وابو حسن لتضرره من زراعة ارض الشروة بمحول الارز لعدم وجود صرف لهذه القطعة مما يضر بالمنازل بالقريتين التابعة لقرية كفر مجر ، و شكوى مقدمة من " ت ، ش ، م ، ر"، لتضرره من جاره الذي قام بسد الشارع المؤدى إليه، وشكوى " م ، م، ن ا" ، لتضرره من الإدارة الهندسية وأملاك الدولة بشأن عدم الموافقة على تقنين قطعة أرض خاصة بالمذكور، وشكوى " ع ، ا ، ز "ن لتضرره من أخر بشأن قيامه توصيل الصرف الصحى بالصرف الزراعى، وشكوى "ع ص ، م ، خ" ، لتضرره من عدم وجود سكن للمذكور وطالب بتوفير سكن، وتم مناقشة جميع الشكاوى ومناقشة الحلول لها وتم إحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة ،وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض.

وحضر عاطف فاروق عاصي، السكرتير العام للوحدة المحلية بكفر لشيخ، اللقاء الجماهيري اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وقد تم مناقشة عدد من شكاوى بعض المواطنين، وتم إحالة جميع الشكاوى إلى المختصين للعمل على حلها.



جانب من اللقاء الجماهيري بكفر الشيخ



الحضور في اللقاء الجماهي ي بكفر الشيخ



الحضور في اللقاء الجماهيري بدسوق



رئيس مدينة دسوق يستمع للمواطنين خلال اللقاء الجماهيري



جانب من انعقاد اللقاء الجماهيري