لصوص لكن ظرفاء.. أوهم الجميع بتوصيل وصلات صرف صحى لسرقة مليون و200 ألف جنيه

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والآخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التى يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة السادسة

حيلة اللص في قصتنا اليوم جديدة ومُيرة، حدثت فى محافظة المنيا، حيث تمكن اللص من الاستيلاء على مبلغ مليون 200 ألف جنيه من مكتب تأمينات اجتماعية.

اللص علم بوجود مبلغ مالي كبير في فترة صرف المعاشات الشهرية، فتمكن من تأجير عاملان وأقنعهما بأنه يقوم بتوصيل وصلات صرف صحى لعقار بجوار مكتب التأمينات الاجتماعية.

حفر العاملان ممر كبير ونجح اللص في العبور من هذا الممر إلى مكتب التأمينات الاجتماعية وسرقة خزنته بالكامل والاستيلاء على مبلغ مليون و 200 ألف جنيه.

قصة اللص لم تنتهي بالنجاح، لكن كاميرات المراقبة كشفته وتمكنت الشرطة من ضبطه وإحالته إلى المحاكمة.