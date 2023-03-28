وقال بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن لافروف ونظيره الإيراني سيناقشان أثناء لقائهما في موسكو مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية والثنائية".

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه من المتوقع أن يبحث الوزيران بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان واليمن ومنطقتي ما وراء القوقاز والخليج العربي وتسوية قضية الشرق الأوسط".