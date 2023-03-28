كيف تتخلص من سموم الكبد بطرق بسيطة؟

كتبت نهير عبد النبى

واحدة من الطرق الرئيسية التي يتخلص بها الجسم من السموم هي من خلال الكبد ، لأن الكبد من أصعب الأعضاء التي تعمل في الجسم و إنه يعمل بلا كلل لإزالة السموم من الدم ، وإنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون ، وتكسير الهرمونات ، وتخزين الفيتامينات الأساسية والمعادن والحديد .

عندما لا تكون وظائف الكبد مثالية، لا يمكننا هضم طعامنا بشكل صحيح، خاصة الدهون وحسب ما ذكره موقع draxe لهذا السبب من المهم للغاية تجنب الكبد الدهني واتباع نظام غذائي لتطهير الكبد لإزالة السموم من الجسم.

تشمل بعض الوظائف الأساسية للكبد ما يلي:

-معالجة العناصر الغذائية التي تمتصها الأمعاء حتى يتم امتصاصها بكفاءة أكبر.

-تنظيم تكوين الدم لموازنة البروتين والدهون والسكر.

-تدمير خلايا الدم الحمراء القديمة.

-إنتاج مواد كيميائية أساسية للمساعدة في تجلط الدم بشكل صحيح.

-تكسير واستقلاب الكحول والأدوية.

-إنتاج البروتينات الأساسية والكوليسترول.

-إزالة السموم من مجرى الدم ومنها البيليروبين والأمونيا وغيرها.

-تخزين المعادن والحديد وفيتامين أ.

اتبع هذا النظام الغذائي الطبيعي لتطهير الكبد للمساعدة في تعزيز صحتك :



- إزالة الأطعمة السامة من نظامك الغذائي



إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة المصنعة ، فأنت تعرض صحة الكبد للخطر لأن هذه الأطعمة تعمل بشكل أساسي ضد صحة الكبد تشتهر الزيوت المهدرجة والسكر المكرر والأطعمة الجاهزة ولحوم الغداء بأنها سامة لنظامك.

-تحتوي الزيوت المهدرجة ، المعروفة أيضًا باسم "الدهون المتحولة" ، على مستويات أعلى من الدهون المشبعة تم تغيير التركيب الكيميائي للزيت نفسه لزيادة مدة الصلاحية يزيد استهلاك الدهون المتحولة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 في المائة أو أكثر بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد أن الدهون المتحولة تسبب مشاكل في جهاز المناعة لدينا ويمكن أن تؤدي إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم.

-تم ربط النترات والنتريت المضافة ، والتي توجد عادة في الأطعمة المريحة والوجبات السريعة ولحوم الغداء ، بحالات صحية خطيرة تستخدم هذه المواد الكيميائية للحفاظ على الأطعمة لجعلها تدوم لفترة أطول ، وتمنع نمو البكتيريا وتحافظ على اللون استبدل هذه الأطعمة على الفور باختيارات صحية صديقة للكبد الأطعمة الصحية ذات مذاق رائع ، وبقليل من الإبداع ، يمكنك إعداد وجبات صحية لعائلتك تدعم صحة الكبد.

-لتحسين صحة الكبد ، جرب عصير البرتقال والجزر والزنجبيل، تشير الأبحاث إلى أن الجزر العضوي الطازج ضروري لتطهير الكبد ، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ للمساعدة في طرد السموم من الجسم مع تقليل الدهون في الكبد.

-يساعد المحتوى العالي من الألياف في دعم الجهاز الهضمي الصحي ، مما يسرع من التخلص من السموم في الجسم يساعد جذر الزنجبيل على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الغازات المعوية ويحتوي على مركبات قوية مضادة للالتهابات.

-تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

هل تحصل على 4700 ملليجرام يوميًا من البوتاسيوم؟ هي احتمالات ، أنت لست كذلك. تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على خفض ضغط الدم الانقباضي وخفض الكوليسترول ودعم نظام القلب والأوعية الدموية الصحي ، بالإضافة إلى المساعدة في تطهير الكبد إذا كنت تميل إلى تناول مكملات البوتاسيوم ، فقم بدلاً من ذلك بإضافة هذه الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي.

-البطاطا الحلوة

المثير للدهشة أن الموز ليس هو الأغنى بالبوتاسيوم إنها البطاطا الحلوة تحتوي حبة بطاطا حلوة واحدة متوسطة الحجم على ما يقرب من 700 ملليجرام من البوتاسيوم ، ناهيك عن المحتوى العالي من الألياف وبيتا كاروتين.

-صلصات الطماطم

يتركز البوتاسيوم والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى في الطماطم بشكل كبير كصلصة أو معجون أو معجون على سبيل المثال ، يحتوي كوب واحد من هريس الطماطم على 1065 ملليجرام من البوتاسيوم ، لكن كوبًا واحدًا من الطماطم الطازجة يحتوي على 400 ملليجرام فقط. عند اختيار صلصة الطماطم أو المعجون أو المهروس ، تأكد من اختيار تلك المصنوعة فقط من الطماطم العضوية.

-البنجر والسبانخ

غني بمضادات الأكسدة ، يحتوي البنجر الأخضر على أكثر من 1300 ملليغرام من البوتاسيوم لكل كوب. أضف البنجر وخضر البنجر إلى وصفة عصير الخضروات الطازجة ؛ فرم ناعما وأضف الخام إلى السلطات ؛ أو سوتيه قليلاً ، مثل الخضر الأخرى يقوم البنجر أيضًا بتطهير المرارة بشكل طبيعي وتحسين تدفق الصفراء.

يضاف السبانخ العضوي الطازج بسهولة إلى نظامك الغذائي ، وهو مصدر جيد للبوتاسيوم ، حيث يحتوي على 840 ملليجرام لكل وجبة.

-الكركم

الكركم يقلل من آلام المفاصل هو مضاد فعال للاكتئاب ، ويساعد على الهضم ويساعد على استعادة توازن السكر في الدم ، ويدعم أنسجة الكبد السليمة والتمثيل الغذائي للكبد.