كسر ماسورة مياه بمحيط سور مجرى العيون والدفع ب10 سيارات لعملية الشفط

كتب سيد الخلفاوى

تواصل أجهزة محافظة القاهرة جهودها لإصلاح كسر ماسورة مياه بمحيط سور مجري العيون، بالخط 150 حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم أعمال إصلاح ماسورة مياه بشارع مجرى العيون .

ودفع مرفق المياه بكافة الإمكانيات من المعدات والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح حيث تم الدفع بعدد 10 شفاطات للمناطق المتأثرة والعمل على رفع كافة تراكمات المياه و فتح الطريق امام حركة المارة والسيارات تحقيقا للسيولة المرورية وعدم تأثر حركة السير .

و تلقت غرفة عمليات حي السيدة زينب بالاضافة الى المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بالخط 150 وعلى الفور انتقل مسئولي و مدير المتابعه الميدانيه بحي السيدة زينب والمرافق بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه، مما أدى إلى تراكم المياه بالشارع.