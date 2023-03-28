اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:03 م
أكرم القصاص
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قطر تلغي التدابير الاحترازية للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونج

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:27 م
قطر تلغي التدابير الاحترازية للمسافرين القادمين من الصين وهونغ كونج كورونا فى الصين
وكالات

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أعلنت السلطات القطرية إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على المسافرين القادمين من الصين وهونج كونج ومكاو، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
 
وذكر البيان أن إبراز شهادة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي أر لفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل السفر يعد "إجراء غير مطلوب".
 
ولفت بيان وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار، في ظل الانخفاض الملحوظ في معدلات الإصابة بكوفيد 19 واستقرار الوضع الصحي في المنطقة وفي كافة دول العالم.
 
وأوضح البيان أن إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على مسافري هذه الدول، يمثل إنهاء لكافة قيود السفر التي جرى تطبيقها في قطر خلال الجائحة.
 
يذكر أن الصين استأنفت إصدار التأشيرات للسياح الأجانب منتصف مارس الجاري، لأول مرة منذ تفشي الجائحة قبل 3 سنوات.

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