فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى يستخرج "دبوس" من القصبة الهوائية لفتاة 18 عاما

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، ابتلعت "دبوس طرحة" عن طريق الخطأ أثناء لبسها للطرحة، واستقر بالرئة، تم عمل جراحة منظار شعب هوائية واستخراج الدبوس دون الحاجة لفتح صدر المريضة.

وكشفت مستشفى بنها الجامعي، بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أنه تم إجراء عملية طارئة لاستخراج دبوس طرحة من القصبة الهوائية اليسرى لفتاة تبلغ من العمر 18 عام، ابتلعته عن طريق الخطأ أثناء لبسها للطرحة ونزل في الرئة.

وبدوره، قال الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، أنه تم على الفور إدخال الفتاة لقسم جراحة القلب والصدر، وتم إجراء عملية منظار شعب هوائية صلب، وتم استخراج الدبوس دون الحاجة لفتح صدر المريضة

وكشف الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، أنه قام بإجراء المنظار الدكتور محمد الجزار، والدكتور باسم مفرح، والدكتورة دينا عفيفي، ومن قسم التخدير الدكتورة نعمة محمد، متقدما بخالص الشكر لكل طاقم العمليات من التمريض.



الدبوس بعد استخراجه



الدبوس داخل صدر المريضة