وكالات

قالت الحكومة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كي تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.

ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.

وكانت قد انطلقت المظاهرات العمالية في باريس وعدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 إبريل المقبل، الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، من ضمنها المعارضة، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلين محليين بهدف "تهدئة الأوضاع في البلاد"، بعد اسابيع عديدة من التظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد.