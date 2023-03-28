فرنسا.. الشرطة تداهم 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبى وغسيل أموال

وكالات

أعلن الادعاء الفرنسي، عن مداهمة الشرطة 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبي وغسيل أموال، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وتأتى المداهمات فى ظل تنظم النقابات العمالية في فرنسا يوما عاشرا من الاحتجاجات على مستوى البلاد فيما تستمر الإضرابات، بعد أن خيمت على مسيرات الأسبوع الماضي الاحتجاجية أعمال عنف في الشوارع تعد الأسوأ منذ أعوام.

وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.