فرصة للتطوع بمكتبة الإسكندرية.. اعرف الشروط وموعد التقدم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات، عن قبول مجموعة جديدة من شباب المتطوعين، في الفترة من 1 مايو 2023 إلى 31 أغسطس 2023.

فإذا كنت متفرغًا وحاصلًا على شهادة جامعية، ولديك الرغبة في التطوع لمحاكاة بيئة العمل والتعامل مع الجمهور، مع إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي، يمكنك الانضمام من أجل التطوع والتدريب؛ حيث سيتضمن التدريب محاضرات وورش عمل متنوعة في التنمية البشرية وتطوير الذات وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وغيرها؛ مما يسهم في صقل إمكاناتك ومواهبك، ويُكسبك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك مع الإسهام في تحقيق رسالة المكتبة في خدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع.

على أن يكون التطوع بمكاتب الخدمات المرجعية بالمكتبة الرئيسية، ومكتبة الفنون والوسائط المتعددة ومكتبة الخرائط، وكذلك بمكتب الاستعلامات الخاص بخدمة الأرفف المغلقة.

و للانضمام لفريق التطوع يجب ملء الاستمارة المعلنة بالمكتبة،و إرفاق السيرة الذاتية، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي داخل الاستمارة، وذلك حتى موعد أقصاه 1 إبريل 2023.

وسيتم إخطار من تم ترشحه لإجراء المقابلة الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني في الفترة من 6 إلى 8 إبريل 2023.