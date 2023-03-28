غرفة الطباعة والتغليف تعقد جمعيتها العمومية يوم الخميس 30 مارس 2023

كتب إسلام سعيد

يعقد مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف الجمعية العمومية العادية للأعضاء المسددين للاشتراك السنوي لعام 2022 يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة المسرح بمبني اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة جدول الأعمال.

وقالت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم أنه من المقرر استعراض ميزانية الغرفة لعام 2022 والتصديق عليها وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة الحالي عن فترة الميزانية لعام 2022 وتعيين مراقب حسابات للغرفة.

وفي وقت سابق أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف والورق في اتحاد الصناعات ، افتتاح مقر الغرفة في محافظة الإسكندرية ليكون موقع الفرع فى ميدان محطة مصر لقطارات الاسكندرية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة للشركات الأعضاء، وتوجيه الدعم الفني للمصانع المختلفة بالغرفة.

وأعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في وقت سابق أيضا، تفعيل عدد من الخدمات الجديدة لأعضائها خلال عام 2023، منها الخدمات الاجتماعية، في إطار حرصها على توفير عدد كبير من الخدمات للأعضاء من الشركات في الفئات المختلفة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.